На заводе в Тернополе произошел взрыв, пострадал мужчина

Сообщается, что вчера, 14 декабря, в 19:20 в оперативно-диспетчерскую службу оперативно-координационного центра Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области поступило сообщение о том, в районе улицы Полесской было слышно громкий звук, похожий на взрыв. После этого на место вызова было направлено спасателей.

“Как было установлено, на территории комбината „Стройиндустрия“, в бетонно-формовочном цехе данного предприятия, произошел взрыв газовой смеси, в результате чего произошло частичное разрушение железобетонной крыши, на площади около 576 м.кв. (24 × 24 м). Под завалами бетонных конструкций оказался работник цеха, гражданин 1951 года, житель г. Тернополь”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что место происшествия и зону возможных разрушений было ограждено и освещено. В 20:55 пострадавшего вытащили из-под завала и передали работникам центра экстренной медицинской помощи, которые госпитализировали его в реанимационное отделение Тернопольской городской больницы № 1.

Как сообщили в ГСЧС, вероятной причиной взрыва стало нарушение технологического процесса.

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