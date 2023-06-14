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На Запорізькому напрямку рясні події: Федоров відреагував на повідомлення про ліквідацію російського генерала горячева

Київ • УНН

 • 3267112 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На Запорізькому напрямку рясні події. Так міський голова Мелітополя Іван Федоров відреагував на повідомлення про ліквідацію російського генерала сергія горячева, передає УНН.

На Запорізькому напрямку рясні події: Федоров відреагував на повідомлення про ліквідацію російського генерала горячева

Цитата

"За попередньою інформацією, на Запорізькому напрямку рясні події. Ліквідовано генерал-майора армії рф Сергія Горячева, досі не можуть знайти і "дорогого брата" керівника тік-ток військ Кадирова - Адама Делімханова. Щось все ж підгорає", - написав у Telegram Федоров.

Міський голова Мелітополя додав, що чекає на підтвердження інформації від Генштабу.

Раніше

Російські ЗМІ повідомили, що на війні рф проти України "поранено" депутата держдуми росії адама делімханова, якого називають "правою рукою" глави Чечні рамзана кадирова. РосЗМІ повідомляють, що поранення нібито не смертельні.

Також у своїх соцмережах кадиров заявив, що не може зв'язатися з делімхановим, і просить українську розвідку надати інформацію.

Однак згодом в росЗМІ з'явилася інша "версія": командир "спецназу" "Ахмат" апті алаудінов начебто заявив, що нібито делімханов живий і "перебуває в Чечні". При цьому ЗМІ зауважують, що майже одночасно в телеграм-каналі, пов'язаному з алаудіновим, з'явилося повідомлення, що алаудінов "збирається вирушити на пошуки делімханова".

При цьому телеграм-каналами шириться повідомлення від екскомандира 72-ої бригади зс рф романа веневітіна, якого раніше "вагнер" брав у полон, що позиції делімханова нібито "злив" "вагнер".

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