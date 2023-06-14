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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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На Запорожском направлении обильные события: Федоров отреагировал на сообщение о ликвидации российского генерала горячева

Киев • УНН

 • 3267112 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На Запорожском направлении обильные события. Так городской голова Мелитополя Иван Федоров отреагировал на сообщение о ликвидации российского генерала сергея горячева, передает УНН.

На Запорожском направлении обильные события: Федоров отреагировал на сообщение о ликвидации российского генерала горячева

Цитата

"По предварительной информации, на Запорожском направлении обильные события. Ликвидирован генерал-майор армии рф сергей горячев, до сих пор не могут найти и "дорогого брата" руководителя тик-ток войск кадырова - адама делимханова. Что-то все же подгорает", - написал в Telegram Федоров.

Городской голова Мелитополя добавил, что ждет подтверждения информации от Генштаба.

Ранее

Российские СМИ сообщили, что на войне рф против Украины "ранен" депутат госдумы россии адам делимханов, которого называют "правой рукой" главы Чечни рамзана кадырова. РосСМИ сообщают, что ранения якобы не смертельные.

Также в своих соцсетях кадыров заявил, что не может связаться с делимхановым, и просит украинскую разведку предоставить информацию.

Однако впоследствии в росСМИ появилась другая "версия": командир "спецназа" "Ахмат" Апти алаудинов якобы заявил, что якобы делимханов жив и "находится в Чечне". При этом СМИ отмечают, что почти одновременно в телеграм-канале, связанном с алаудиновым, появилось сообщение, что алаудинов "собирается отправиться на поиски делимханова".

При этом по телеграм-каналам распространяется сообщение от экс-командира 72-й бригады ссср романа веневитина, которого ранее "вагнер" брал в плен, что позиции делимханова якобы "слил" "вагнер".

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