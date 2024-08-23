На Запорізькій АЕС відключилася лінія енергопостачання
Київ • УНН
23 серпня на ЗАЕС автоматично відключилася високовольтна лінія 330 кВ "Феросплавна-1". Станція продовжує працювати в нормальному режимі, радіаційний фон не змінився.
На Запорізькій атомній електростанції 23 серпня відключилась високовольтна лінія енергопостачання, заявив "Росатом" у Telegram. Про причини інциденту не повідомляють. Втім кажуть, що радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався, передає УНН.
"На Запорізькій АЕС 23 серпня 2024 року дією автоматики відключено високовольтну лінію енергопостачання 330 кВ "Феросплавна -1"", - йдеться у повідомленні Росатому.
В російському відомстві уточнили, що після того, як автоматичні системи відключили лінію електропередачі, енергія подається від від лінії 750кВ "Дніпровська".
Як зазначається, станція продовжує працювати в нормальному режимі, "порушень меж і умов безпеки не зафіксовано", а радіаційний фон на станції та прилеглій території не змінювався. Про причини інциденту нічого не повідомляють.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська окупація Запорізької АЕС становить загрозу радіаційній безпеці, і наголосив на необхідності повернення станції під український контроль для забезпечення безпеки.