На Запорожской АЭС отключилась линия энергоснабжения

На Запорожской атомной электростанции 23 августа отключилась высоковольтная линия энергоснабжения, заявил «Росатом» в Telegram. О причинах инцидента не сообщается. Впрочем говорят, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не менялся, передает УНН.

«На Запорожской АЭС 23 августа 2024 года действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная -1»», - говорится в сообщении Росатома.

В российском ведомстве уточнили, что после того, как автоматические системы отключили линию электропередачи, энергия подается от от линии 750кВ «Днепровская».

Как отмечается, станция продолжает работать в нормальном режиме, «нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано», а радиационный фон на станции и прилегающей территории не менялся. О причинах инцидента ничего не сообщается.



Дополнение



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская оккупация Запорожской АЭС представляет угрозу радиационной безопасности, и подчеркнул необходимость возвращения станции под украинский контроль для обеспечения безопасности.

