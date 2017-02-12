На Запоріжжі згоріло кафе

Пожежа сталась близько о пів на дев’яту вечора. На місці події працював перший підрозділ у складі 3 рятувальників, також була задіяна добровільна пожежна дружина на двох автоцистернах. Працівники “Запоріжжяобленерго” та газу тимчасово від’єднали приміщення від електро- та газопостачання. Пізніше прибуло підкріплення — з міста Запоріжжя направилося 3 автоцистерни та 14 рятувальників, а також штаб пожежогасіння ГУ ДСНС.

“Як з’ясувалося, будівля включає в себе кафе, продуктовий і господарський магазини, більярдну та складське приміщення на загальній площі 800 кв.м. Кафе, де сталося займання, не експлуатувалося і людей в ньому не було, тому пожежу виявили вже тоді, коли вона набрала обертів та перекинулася на дах. На момент прибуття першого підрозділу ДСНС горіло приміщення кафе на площі 350 кв.м. Вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну площу та ліквідувати наслідки займання в тих межах, які були на момент прибуття рятувальників. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. О 21:30 пожежа локалізована, а о 22:00 — ліквідована”, — повідомили в обласному управлінні ДСНС. Наразі з’ясовуються причини та обставини пожежі.