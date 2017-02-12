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На Запорожье сгорело кафе

Киев • УНН

 • 9606 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вчера, 11 февраля, в г. Вольнянск, что под Запорожьем, сгорело кафе площадью 350 кв.м. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области, передает УНН.

На Запорожье сгорело кафе

Пожар произошел около половины девятого вечера. На месте происшествия работало первое подразделение в составе 3 спасателей, также была задействована добровольная пожарная дружина на двух автоцистернах. Работники "Запорожьеоблэнерго" и газа временно отключили помещения от электро- и газоснабжения. Позже прибыло подкрепление - из города Запорожье направили 3 автоцистерны и 14 спасателей, а также штаб пожаротушения ГУ ГосЧС.

"Как выяснилось, здание включает в себя кафе, продуктовый и хозяйственный магазины, бильярдную и складское помещение на общей площади 800 кв.м. Кафе, где произошло возгорание, не эксплуатировалось и людей в нем не было, поэтому пожар обнаружили уже тогда, когда он  набрал  обороты и перекинулся на крышу. На момент прибытия первого подразделения ГосЧС горело помещение кафе на площади 350 кв.м. Удалось предотвратить распространение огня на более значительную площадь и ликвидировать последствия пожара в тех пределах, которые были на момент прибытия спасателей. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах на сжатом воздухе. В 21:30 пожар локализован, а в 22:00 - ликвидирован ", - сообщили в областном управлении ГосЧС. Сейчас выясняются причины и обстоятельства пожара.

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