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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
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У Запоріжжі засудили чоловіка, який планував у місті теракт

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Запоріжжі засуджено жителя Донецької області, який намагався скоїти терористичний акт. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

У Запоріжжі засудили чоловіка, який планував у місті теракт

Під час досудового розслідування слідчі органів безпеки встановили, що уродженець РФ був завербований представниками так званого МДБ ДНР. Він пройшов підготовку у навчальному центрі бойовиків з вибухотехнічної справи і отримав завдання на скоєння теракту.

Для його виконання найманець прибув до Запоріжжя із підготовленим дистанційним саморобним вибуховим пристроєм потужністю майже півтора кілограма пластиду.

Він планував встановити та підірвати його у густонаселеному районі обласного центру. За задумом кураторів вибух мав призвести до чисельних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки у регіоні.

Контррозвідники СБУ затримали "підривника" неподалік місця запланованого теракту одразу після спроби ініціювати вибух. Зловмисник повністю визнав провину у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (Терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Жовтневий районний суд Запоріжжя призначив "підривнику" покарання у вигляді позбавлення волі терміном на п’ять років.

Нагадаємо, Василівський районний суд Запорізької області відправив у в’язницю більш ніж на 8 років бойовика, який раніше був працівником МВС.

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