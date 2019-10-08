В Запорожье осудили мужчину, который планировал в городе теракт

Во время досудебного расследования следователи органов безопасности установили, что уроженец РФ был завербован представителями так называемого МГБ ДНР. Он прошел подготовку в учебном центре боевиков по взрывотехническому делу и получил задание на совершение теракта.

Для его выполнения наемник прибыл в Запорожье с подготовленным дистанционным самодельным взрывным устройством мощностью почти полтора килограмма пластида.

Он планировал установить и взорвать его в густонаселенном районе областного центра. По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической обстановки в регионе.

Контрразведчики СБУ задержали "подрывника" недалеко от места запланированного теракта сразу после попытки инициировать взрыв. Злоумышленник полностью признал вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (Терористический акт) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Октябрьский районный суд Запорожья назначил "подрывнику" наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Напомним, Васильевский районный суд Запорожской области отправил в тюрьму более чем на 8 лет боевика, который ранее был сотрудником МВД.