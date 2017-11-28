На Запоріжжі загинув солдат через вибух гранати

Повідомляється, що зазначена подія трапилася в позаслужбовий час, та непов’язана з виконанням службових обов’язків. Інших постраждалих немає.

За даним фактом командуванням військової частини призначено службове розслідування, обставини події з’ясовуються.

На місці події працює слідчо-оперативна група Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. Наразі вилучено залишки фрагментів від вибухового пристрою, направлені до НДЕКЦ у Запорізькій області.

Як повідомляв УНН, цивільний загинув під час військових навчань на Запоріжжі.