В Запорожской области погиб солдат из-за взрыва гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ночь с 27 на 28 ноября, около двенадцати ночи, в городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток". Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что указанное событие произошло во внеслужебное время, и не связана с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет.
По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Сейчас изъяты остатки фрагментов от взрывного устройства, направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.
Как сообщал УНН, гражданский погиб во время военных учений в Запорожье.