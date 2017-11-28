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В Запорожской области погиб солдат из-за взрыва гранаты

В Запорожской области погиб солдат из-за взрыва гранаты

Киев  •  УНН

 • 10787 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ночь с 27 на 28 ноября, около двенадцати ночи, в городе Бердянск Запорожской области произошел взрыв, в результате которого погиб 22-летний солдат одной из воинских частей Воздушного командования "Восток". Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook, передает УНН.

Сообщается, что указанное событие произошло во внеслужебное время, и не связана с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Сейчас изъяты остатки фрагментов от взрывного устройства, направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.

Как сообщал УНН, гражданский погиб во время военных учений в Запорожье.

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