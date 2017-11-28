В Запорожской области погиб солдат из-за взрыва гранаты

Сообщается, что указанное событие произошло во внеслужебное время, и не связана с выполнением служебных обязанностей. Других пострадавших нет.

По данному факту командованием воинской части назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Бердянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области. Сейчас изъяты остатки фрагментов от взрывного устройства, направлены в НИЭКЦ в Запорожской области.

Как сообщал УНН, гражданский погиб во время военных учений в Запорожье.