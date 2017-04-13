На Запоріжжі зафіксовано четвертий спалах АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У с. Нове Мелітопольського району Запорізької області в особистому господарстві зафіксовано випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС), повідомив начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області Віктор Шершнєв. Про це УНН поінформували у Запорізькій облдержадміністрації.
За даними ОДА, наразі встановлено зони захисту та нагляду, до яких входять частини адміністративних територій Мелітопольського, Приазовського, Якимівського районів та м. Мелітополя Запорізької області.
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За словами В.Шершнєва, наразі в неблагополучних пунктах забезпечено постійний контроль за дотриманням усіх оздоровчих і запобіжних заходів.
“Фахівцями здійснюються обходи поголів’я та планується подальше вилучення тварин. Усі власники свиней отримають компенсації”, — наголосив він.
Як відзначив заступник голови облдержадміністрації Олександр Бабанін, даний випадок АЧС є четвертим в області, починаючи з 2012 року.
“На особливому контролі знаходяться господарства в приватному секторі, а також переміщення поголів’я та готової продукції. До того ж, необхідно посилити заходи профілактики та роз’яснення серед населення”, — наголосив він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери дев’яти областей досі чекають компенсацій за вилучених через АЧС свиней.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, профільні відомства залишили фермерів сам на сам із катастрофічними наслідками АЧС.