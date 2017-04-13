В Запорожской области зафиксирована четвертая вспышка АЧС

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52508 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105217 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162011 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119123 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118149 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113445 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104885 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107235 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103718 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155196 просмотра

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В Запорожской области зафиксирована четвертая вспышка АЧС

В Запорожской области зафиксирована четвертая вспышка АЧС

Киев  •  УНН

 • 14115 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В с. Новое Мелитопольского района Запорожской области в личном хозяйстве зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктор Шершнев. Об этом УНН проинформировали в Запорожской облгосадминистрации.

По данным ОГА, в данный момент установлены зоны защиты и надзора, в которые входят части административных территорий Мелитопольского, Приазовского, Акимовского районов и г. Мелитополя Запорожской области.

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По словам В.Шершнева, сейчас в неблагополучных пунктах обеспечен постоянный контроль за соблюдением всех оздоровительных и предупредительных мер.

“Специалистами осуществляются обходы поголовья и планируется дальнейшее изъятие животных. Все владельцы свиней получат компенсации”, — подчеркнул он.

Как отметил заместитель председателя облгосадминистрации Александр Бабанин, данный случай АЧС — четвертый в области, начиная с 2012 года.

“На особом контроле находятся хозяйства в частном секторе, а также перемещения поголовья и готовой продукции. К тому же, необходимо усилить меры профилактики и разъяснения среди населения”, — подчеркнул он.

Напомним, как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ожидают компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.

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