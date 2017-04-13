В Запорожской области зафиксирована четвертая вспышка АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В с. Новое Мелитопольского района Запорожской области в личном хозяйстве зафиксирован случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области Виктор Шершнев. Об этом УНН проинформировали в Запорожской облгосадминистрации.
По данным ОГА, в данный момент установлены зоны защиты и надзора, в которые входят части административных территорий Мелитопольского, Приазовского, Акимовского районов и г. Мелитополя Запорожской области.
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По словам В.Шершнева, сейчас в неблагополучных пунктах обеспечен постоянный контроль за соблюдением всех оздоровительных и предупредительных мер.
“Специалистами осуществляются обходы поголовья и планируется дальнейшее изъятие животных. Все владельцы свиней получат компенсации”, — подчеркнул он.
Как отметил заместитель председателя облгосадминистрации Александр Бабанин, данный случай АЧС — четвертый в области, начиная с 2012 года.
“На особом контроле находятся хозяйства в частном секторе, а также перемещения поголовья и готовой продукции. К тому же, необходимо усилить меры профилактики и разъяснения среди населения”, — подчеркнул он.
Напомним, как сообщал УНН, фермеры девяти областей до сих пор ожидают компенсаций за изъятых из-за АЧС свиней.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС.