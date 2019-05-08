На Запоріжжі з території артскладу крали боєприпаси і здавали на металобрухт

Оперативники спецслужби встановили, що група, до складу якої входило понад 20 місцевих жителів, займались несанкціонованими розкопками на території військового складу. Протиправними діями "копачів" керував начальник охорони військового об’єкту.

Знайдені боєприпаси зловмисники самостійно розбирали та реалізовували як металобрухт. Співробітники СБУ задокументували, що за один день ділки видобували від двох до п’яти тонн використаних боєприпасів.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з автомобіля та у службовому кабінеті керівника групи майже дві тони розібраних боєприпасів. Також на території полігону виявлено майже триста артилерійських снарядів підготовлених до розбирання для продажу.

За висновками експертів, протиправна діяльність зловмисників могла призвести до виникнення надзвичайних подій, зокрема на території населених пунктів регіону.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення начальнику складу про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконних дій.

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