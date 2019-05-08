В Запорожье с территории артсклада воровали боеприпасы и сдавали на металлолом
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный сбыт элементов отработанных боеприпасов, находящихся на территории бывшего состава артиллерийского вооружения одной из воинских частей Мелитопольского района Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что группа, в состав которой входило более 20 местных жителей, занимались несанкционированными раскопками на территории военного склада. Противоправными действиями "копателей" руководил начальник охраны военного объекта.
Найденные боеприпасы злоумышленники самостоятельно разбирали и реализовывали как металлолом. Сотрудники СБУ задокументировали, что за один день дельцы добывали от двух до пяти тонн использованных боеприпасов.
Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из автомобиля и в служебном кабинете руководителя группы почти две тонны разобранных боеприпасов. Также на территории полигона обнаружены почти триста артиллерийских снарядов, подготовленных к разборке для продажи.
По заключению экспертов, противоправная деятельность злоумышленников могла привести к возникновению чрезвычайных событий, в частности на территории населенных пунктов региона.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении начальнику состава о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.
Напомним, в Одесской области обнаружили арсенал оружия из района ООС.