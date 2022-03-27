На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Гуляйполі Запорізької області внаслідок обстрілів російських окупантів двоє дітей дістали поранення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.
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Як зазначили, 26 березня приблизно о 22:00 до Запорізької обласної дитячої лікарні доправили хлопчика та дівчинку 2009 років народження.
Неповнолітні постраждали від вибухової хвилі під час обстрілу та вибуху у сусідньому житловому будинку. Хлопчик дістав скальповану рану носа, а дівчинка – вогнепальне поранення грудної клітини. Зараз дітям надають кваліфіковану медичну допомогу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Нагадаємо
У Запорізькій області троє підлітків знайшли боєприпас і гралися з ним, доки він не вибухнув. Неповнолітніх госпіталізували до лікарні.