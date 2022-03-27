На Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали двое детей

Детали

Как отметили, 26 марта примерно в 22:00 в Запорожскую областную детскую больницу доставили мальчика и девочку 2009 годов рождения.

Несовершеннолетние пострадали от взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме. Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка - огнестрельное ранение грудной клетки. Сейчас детям оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Напомним

В Запорожской области трое подростков нашли боеприпас и играли с ним, пока он не взорвался. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу.