На Запорожье в результате вражеского обстрела пострадали двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Гуляйполе Запорожской области в результате обстрелов российских оккупантов двое детей получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Детали
Как отметили, 26 марта примерно в 22:00 в Запорожскую областную детскую больницу доставили мальчика и девочку 2009 годов рождения.
Несовершеннолетние пострадали от взрывной волны во время обстрела и взрыва в соседнем жилом доме. Мальчик получил скальпированную рану носа, а девочка - огнестрельное ранение грудной клетки. Сейчас детям оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Напомним
В Запорожской области трое подростков нашли боеприпас и играли с ним, пока он не взорвался. Несовершеннолетних госпитализировали в больницу.