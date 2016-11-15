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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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На Запоріжжі від онкологічних захворювань померли майже 3,5 тисячі осіб

На Запоріжжі від онкологічних захворювань померли майже 3,5 тисячі осіб

Київ • УНН

 • 9429 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Від наслідків онкологічних хвороб померли 3413 людини в Запорізькому регіоні станом на 1 жовтня 2016 року. За такий же період 2015 року від онкології померли на 53 людини більше — 3466 осіб. Про це повідомили у ГУ статистики в Запорізькій області, передає УНН.

Так, онкологія органів травлення забрала життя у 1181 людини, онкологічні хвороби органів дихання и грудної клітки 680 сумних випадків. Від наслідків онкології молочної залози померли 311 жінок, від онкології жіночих полових органів - 255 запоріжанок.

Онкологія статевих органів відібрала життя у 144 представників чоловічої статі Запорізької області.

Від раку головного мозку та центральної нервової системи загинули 80 людей та 57 осіб - від онкології шкіри та мелономи.

Рак м'яких тканей став причиною смерті 49 людей.

Онкологія ендокріної системи та щитовидної залози забрала життя 29 запоріжців.

Ще 11 людей померли від онкології кісток.

Нагадаємо, в Україні приватні медзаклади є основним підґрунтям для працюючої системи профілактики онкозахворювань.

Лікарі наголошують, що у разі раннього виявлення онкологічної хвороби, пацієнт маж шанс на повне одужання та повноцінне життя.

При цьому, станом на сьогодні, в Україні на рівні держави належного скринінгу ракових захворювань немає.

Тож, медики закликають пацієнтів нести відповідальність за своє здоров’я самостійно.

"Кожен має самостійно відповідати за своє життя, та життя членів своєї родини. Але ще є роль держави — забезпечити таку можливість та зробити її доступною.

На сьогодні є приклади, коли люди самостійно, за власним розсудом та за власний кошт переходять від парадигми “щось болить, ще трохи зачекаю — і до лікаря, якщо само не пройде” до нового рівня ставлення до власного життя “я тому здоровий, що прагну завчасно дізнатися про можливі негаразди в організми, щоби пролікувати їх ефективніше і дешевше”, - наголошує лікар-рентгенолог, спеціаліст з лікування онкології різних локацій, завідувач амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимир Тихонов.

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