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15 марта, 19:03 • 110012 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 151999 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128539 просмотра

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15 марта, 13:08 • 121726 просмотра

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15 марта, 12:52 • 107594 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102861 просмотра

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В Запорожской области от онкологических заболеваний умерли почти 3,5 тыс. человек

В Запорожской области от онкологических заболеваний умерли почти 3,5 тыс. человек

Киев • УНН

 • 9428 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. От последствий онкологических болезней умерли 3413 человек в Запорожском регионе по состоянию на 1 октября 2016 года. За такой же период 2015 года от онкологии умерли на 53 человека больше - 3466 человек. Об этом сообщили в ГУ статистики в Запорожской области, передает УНН.

Так, онкология органов пищеварения унесла жизни 1181 человека, онкологические болезни органов дыхания и грудной клетки - 680 печальных случаев. От последствий онкологии молочной железы умерли 311 женщин, от онкологии женских половых органов - 255 пациенток.

Онкология половых органов забрала жизни 144 представителей мужского пола Запорожской области.

От рака головного мозга и центральной нервной системы погибли 80 человек и 57 человек - от онкологии кожи и мелономы.

Рак мягких тканей стал причиной смерти 49 человек.

Онкология эндокринной системы и щитовидной железы унесла жизни 29 запорожцев.

Еще 11 человек умерли от онкологии костей.

Напомним, в Украине частные медучреждения являются основным фундаментом для работающей системы профилактики онкозаболеваний.

Врачи отмечают, что в случае раннего выявления онкологической болезни, пациент имеет шанс на полное выздоровление и полноценную жизнь.

При этом, по состоянию на сегодня, в Украине на уровне государства надлежащего скрининга раковых заболеваний нет.

Поэтому, медики призывают пациентов нести ответственность за свое здоровье самостоятельно.

"Каждый должен самостоятельно отвечать за свою жизнь, и жизнь членов своей семьи. Но существует еще роль государства - обеспечить такую ​​возможность и сделать ее доступной.

На сегодня есть примеры, когда люди самостоятельно, по собственному усмотрению и за свой счет переходят от парадигмы "что-то болит, еще немного подожду - и к врачу, если же не пройдет" к новому уровню отношения к собственной жизни "я так здоров, что хочу заранее узнать о возможных неполадках в организме, чтобы пролечить их эффективнее и дешевле", - отмечает врач-рентгенолог, специалист по лечению онкологии различных локаций, заведующий амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимир Тихонов.

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