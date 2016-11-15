В Запорожской области от онкологических заболеваний умерли почти 3,5 тыс. человек

КИЕВ. 15 ноября. УНН. От последствий онкологических болезней умерли 3413 человек в Запорожском регионе по состоянию на 1 октября 2016 года. За такой же период 2015 года от онкологии умерли на 53 человека больше - 3466 человек. Об этом сообщили в ГУ статистики в Запорожской области, передает УНН.