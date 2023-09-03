На Запоріжжі вибухнуло в кафе, де полюбляли відпочивати офіцери окупантів - Федоров

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"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери. Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів", - зазначив Федоров у Telegram.

"Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - написав він.

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