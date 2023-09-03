На Запоріжжі вибухнуло в кафе, де полюбляли відпочивати офіцери окупантів - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У селі Кінські Роздори в Запорізькій області вибухнуло в кафе, у якому полюбляли відпочивати російські окупанти, повідомив у неділю мер Мелітополя Іван Федоров, пише УНН.
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"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери. Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів", - зазначив Федоров у Telegram.
"Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулось на два Камази рашистів і техніку колаборантів", - написав він.
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