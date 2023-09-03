На Запорожье взорвалось в кафе, где любили отдыхать офицеры оккупантов - Федоров

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"Вчера вечером в селе Конские Раздоры Пологовского района долго взрывалось в одном из кафе, где любили отдыхать рософицеры. Местный владелец устроил в бывшем детском саду двойной бизнес: основной зал превратил в харчевню и прикормил врага, а складские помещения отдал оккупантам под хранение боеприпасов", - отметил Федоров в Telegram.

"Детонировало более полутора часов. Пламя перекинулось на два Камаза рашистов и технику коллаборантов", - написал он.

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