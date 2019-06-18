На Запоріжжі удвічі зросла кількість скарг на неякісні продукти

Так, з початку року до управління надійшло 372 письмових звернення від громадян. Це - на 50 більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.

"Найбільше скарг (215 або 62% від загальної кількості) надійшло від споживачів на порушення своїх прав під час купівлі, обміну чи повернення товарів, на якість надання житлово-комунальних та інших послуг", - розповіли в управлінні.

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Уточнюється, що друге місце за актуальністю посіли питання у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини.

"Всього в поточному році надійшло 79 таких звернень або 21% від загальної кількості. При цьому майже вдвічі збільшилося надходження таких скарг у травні, з настанням теплої погоди. Споживачі порушують питання якості харчових продуктів та їх безпечності для здоров’я", - розповіли в управлінні, додавши, що споживачі скаржаться на відсутність повної чи достовірної інформації про продукцію, порушення вимог щодо її маркування, недотримання термінів зберігання тощо.

На третьому місці за актуальністю перебувають питання щодо порушень у сфері санітарного законодавства – 36, що становить майже 10% від звернень, що надійшли.

"Крім цього, 42 заявники звернулися стосовно дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін, карантину та захисту рослин тощо", - повідомили в управлінні, уточнивши, що 30% заявників не вказують у зверненнях інформацію, необхідну для проведення заходів контролю.

Нагадаємо, як писав УНН, днями на Львівщині відкрили провадження за фактом масового отруєння відвідувачів кафе.

Загалом, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

За словами народного депутата Сергія Тригубенка, десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ж ця цифра досягає значення 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — сказав політик, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.