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На Запорожье вдвое возросло количество жалоб на некачественные продукты

Киев • УНН

 • 10918 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. С наступлением теплой погоды количество жалоб на качество пищевых продуктов от жителей Запорожской области возросло в два раза. Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает УНН.

На Запорожье вдвое возросло количество жалоб на некачественные продукты

Так, с начала года в управление поступило 372 письменных обращения от граждан. Это - на 50 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Больше всего жалоб (215 или 62% от общего количества) поступило от потребителей на нарушение своих прав при покупке, обмене или возврате товаров, на качество предоставления жилищно-коммунальных и других услуг", - рассказали в управлении.

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Уточняется, что второе место по актуальности заняли вопросы в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

"Всего в текущем году поступило 79 таких обращений или 21% от общего количества. При этом почти вдвое увеличилось поступление таких жалоб в мае, с наступлением теплой погоды. Потребители ставят вопрос качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья", - рассказали в управлении, добавив, что потребители жалуются на отсутствие полной или достоверной информации о продукции, нарушения требований по ее маркировке, несоблюдение сроков хранения и тому подобное.

На третьем месте по актуальности находятся вопросы о нарушениях в сфере санитарного законодательства - 36, что составляет почти 10% от поступивших обращений.

"Кроме этого, 42 заявителя обратились относительно соблюдения требований формирования, установления и применения государственных регулируемых цен, карантина и защиты растений и т.д.", - сообщили в управлении, уточнив, что 30% заявителей не указывают в обращениях информацию, необходимую для проведения мер контроля.

Напомним, как писал УНН, на днях во Львовской области открыто производство по факту массового отравления посетителей кафе.

Всего, по данным ВОЗ, некачественное питание ежегодно уносит жизни до полумиллиона человек.

По словам народного депутата Сергея Тригубенко, десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня же эта цифра достигает значения 200 случаев.

"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает", - сказал политик, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".

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