На Запоріжжі у покинутому будинку знайшли труп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Запоріжжі у покинутому будинку знайшли труп. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Труп був загорнутий у ковдру.
Правоохоронці встановили, що особа невстановленої статі перебуває у такому стані близько року.
Тілесних ушкоджень на трупі не виявлено.
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Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.
Як повідомляв УНН, у згорілому вщент автомобілі знайшли труп.