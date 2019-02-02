На Запоріжжі у покинутому будинку знайшли труп

Труп був загорнутий у ковдру.

Правоохоронці встановили, що особа невстановленої статі перебуває у такому стані близько року.

Тілесних ушкоджень на трупі не виявлено.



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Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.



Як повідомляв УНН, у згорілому вщент автомобілі знайшли труп.