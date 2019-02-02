В Запорожской области в заброшенном доме нашли труп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Запорожье в заброшенном доме нашли труп. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Труп был завернут в одеяло.
Правоохранители установили, что лицо неустановленного пола находится в таком состоянии около года.
Телесных повреждений на трупе не обнаружено.
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Начато расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Как сообщал УНН, в сгоревшем дотла автомобиле нашли труп.