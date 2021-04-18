На Запоріжжі стався вибух з постраждалим: рятувальники показали завали будинку

Деталі

Повідомлення про подію на території приватного домоволодіння на вулиці Героїчній у Пологах рятувальники отримали 18 квітня о 7:25.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався хлопок газоповітряної суміші без подальшого горіння. У результаті події травмувався власник оселі 1958 р.н., якого до прибуття підрозділів ДСНС каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні", - повідомили у відомстві.

Рятувальники провели розбір аварійних конструкцій будинку.

За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Доповнення

За даними звіту ДСНС, порівняно з 2019 роком загальна кількість НС у 2020 році в Україні зменшилася на 20,5%, зокрема, на 8% – НС унаслідок пожеж та вибухів.

Так, у 2020 році сталося 26 НС унаслідок пожеж, вибухів, на яких загинуло 66 людей і ще 27 постраждали.