На Запорожье произошел взрыв с пострадавшим: спасатели показали завалы дома
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В городе Пологи Запорожской области в результате хлопка газовоздушной смеси травмировался владелец дома. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС в области.
Детали
Сообщение о происшествии на территории частного домовладения на улице Героической в Пологах спасатели получили 18 апреля в 7:25.
"Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате происшествия травмирован владелец дома 1958 г.р., которого до прибытия подразделений ГСЧС каретой скорой помощи госпитализировали в больницу", - сообщили в ведомстве.
Спасатели провели разбор аварийных конструкций дома.
По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование.
Дополнение
По данным отчета ГСЧС, по сравнению с 2019 годом общее количество ЧС в 2020 году в Украине уменьшилась на 20,5%, в частности, на 8% - ЧС вследствие пожаров и взрывов.
Так, в 2020 году произошло 26 ЧС вследствие пожаров, взрывов, на которых погибли 66 человек и еще 27 пострадали.