На Запоріжжі сім вихованців дитсадка потрапили до лікарні з гастроентеритом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. В Мелітополі госпіталізували сімох дітей ясельних груп дошкільного навчального закладу № 9 з гастроентеритом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ.
“Сьогодні, 16 вересня зареєстрована групова захворюваність гастроентеритом в ДНЗ № 9 міста Мелітополя. Захворіло 8 дітей ясельних груп, 7 з яких госпіталізовані до інфекційного стаціонару лікарні. Стан дітей середньої важкості, діти отримують адекватне лікування”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у закладі проводяться відповідні протиепідемічні заходи. Причини та етіологічний збудник захворювань встановлюються.
Нагадаємо, на Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка у м. Бобринець з симптомами гострої кишкової інфекції.