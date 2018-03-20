Вісім вихованців дитсадка на Кіровоградщині потрапили до лікарні з отруєнням
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 березня. УНН. На Кіровоградщині госпіталізували вісьмох вихованців дитсадка у м. Бобринець з симптомами гострої кишкової інфекції. Про це УНН повідомила Держпродспоживслужба в Кіровоградській області.
Восьмеро вихованців дитячого садка “Сонечко” з симптомами гострої кишкової інфекції потрапили в лікарню. Серед хворих — двоє дітей з ясельної групи та шестеро з молодшої.
“До інфекційного відділення центральної районної лікарні вони госпіталізовані протягом 15-18 березня. Попередній діагноз — гострий гастроентерит, клінічні прояви захворювання в деяких дітей схожі на ознаки ротавірусної інфекції. Стан хворих середнього ступеня тяжкості”, — зазначили в прес-службі.
Також повідомляється, що з 19 березня в дитсадку призупинили навчально-виховний процес до завершення проведення необхідних протиепідемічних, профілактичних заходів.
Нагадаємо, на Львівщині у восьми мешканців, яких минулого тижня госпіталізували із харчовим отруєнням, діагностували сальмонельоз.