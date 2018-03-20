Восемь воспитанников детсада в Кировоградской области попали в больницу с отравлением
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Кировоградской области госпитализировали восемь воспитанников детсада в пгт Бобринец с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом УНН сообщила Госпродпотребслужба в Кировоградской области.
Восемь воспитанников детского сада "Солнышко" с симптомами острой кишечной инфекции попали в больницу. Среди заболевших - двое детей с ясельной группы и шесть с младшей.
"В инфекционное отделение центральной районной больницы они госпитализированы в течение 15-18 марта. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, клинические проявления заболевания у некоторых детей похожи на признаки ротавирусной инфекции. Состояние больных средней степени тяжести", - отметили в пресс-службе.
Также сообщается, что с 19 марта в детском саду приостановили учебно-воспитательный процесс до завершения проведения необходимых противоэпидемических, профилактических мероприятий.
Напомним, во Львовской области в восьми жителей, которых на прошлой неделе госпитализировали с пищевым отравлением, диагностировали сальмонеллез.