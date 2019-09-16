В Запорожской области семь воспитанников детсада попали в больницу с гастроэнтеритом

“Сегодня, 16 сентября зарегистрирована групповая заболеваемость гастроэнтеритом в ДОУ № 9 города Мелитополя. Заболело 8 детей ясельных групп, 7 из которых госпитализированы в инфекционный стационар больницы. Состояние детей средней тяжести, дети получают адекватное лечение”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в учреждении проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. Причины и этиологический возбудитель заболеваний устанавливаются.

Напомним, в Кировоградской области госпитализировали восемь воспитанников детсада в г. Бобринец с симптомами острой кишечной инфекции.