В Запорожской области семь воспитанников детсада попали в больницу с гастроэнтеритом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Мелитополе госпитализировали семерых детей ясельных групп детского сада № 9 с гастроэнтеритом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Запорожского областного лабораторного центра МЗ.
“Сегодня, 16 сентября зарегистрирована групповая заболеваемость гастроэнтеритом в ДОУ № 9 города Мелитополя. Заболело 8 детей ясельных групп, 7 из которых госпитализированы в инфекционный стационар больницы. Состояние детей средней тяжести, дети получают адекватное лечение”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в учреждении проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия. Причины и этиологический возбудитель заболеваний устанавливаются.
Напомним, в Кировоградской области госпитализировали восемь воспитанников детсада в г. Бобринец с симптомами острой кишечной инфекции.