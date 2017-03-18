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На Запоріжжі СБУ виявила великий арсенал зброї та боєприпасів

На Запоріжжі СБУ виявила великий арсенал зброї та боєприпасів

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 18 березня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили у селі поруч з обласним центром великий арсенал зброї та боєприпасів. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-центр СБУ.

“В одному з ангарів запорізького підприємства, яке відноситься об’єктів критичної інфраструктури, зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили протиповітряний зенітний ракетний комплекс, сто двадцять чотири гранатомети РПГ-26, п’ятдесят протитанкових гранатометів РПГ-7, вісімдесят сім зарядів до підствольного гранатомету, вісімнадцять гранат РГД-5, двадцять одну міну калібру 82 мм. В ангарі також знаходилося тридцять мінометних детонаторів МД5, двісті сорок димових гранат РДГ-2Б, шість димових шашок УДШ, велика кількість набоїв та вибухівки”, — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст.263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які причетні до організації сховища та джерела походження зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, 16 березня у Солом’янському районі столиці у під’їзді будинку знайшли арсенал зброї.

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