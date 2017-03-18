В Запорожской области СБУ обнаружила большой арсенал оружия и боеприпасов

"В одном из ангаров запорожского предприятия, которое относится к объектам критической инфраструктуры, хранился огромный арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Во время обыска помещения правоохранители изъяли противовоздушный зенитный ракетный комплекс, сто двадцать четыре гранатомета РПГ-26, пятьдесят противотанковых гранатометов РПГ-7, восемьдесят семь зарядов к подствольному гранатомету, восемнадцать гранат РГД-5, двадцать одну мину калибра 82 мм. В ангаре также находилось тридцать минометных взрывателей МД5, двести сорок дымовых гранат РДГ-2Б, шесть дымовых шашек УДШ, большое количество патронов и взрывчатки", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению лиц, причастных к организации хранилища и источники происхождения оружия и боеприпасов.

Напомним, 16 марта в Соломенском районе столицы в подъезде дома нашли арсенал оружия.