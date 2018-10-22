На Запоріжжі правоохоронці вилучили майже 1000 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. На Запоріжжі в результаті спільної спецоперації правоохоронці вилучили близько 1000 боєприпасів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
“У селі Ожерельне у Пологівському районі правоохоронці виявили схрон з боєприпасами: вилучено 930 набоїв калібру 5,45 мм та бойову гранату РГД-5 з запалом УРЗГМ-2”, — йдеться у повідомленні.
Також під час санкціонованого обшуку на території приватного домоволодіння за місцем мешкання зловмисника, поліцейські виявили та вилучили автомат “АКС-74” та магазин з 29 набоями калібру 5,45 мм. А в автомобілі його дружини “ВАЗ-217130” виявлено пістолет та 15 набоїв до нього.
Крім того, правоохоронцями було виявлено та вилучено близько 400 нарковмісних рослин коноплі з ознаками культивації.
На момент спецоперації на наркоплантації працювали та охороняли її четверо раніше засуджених чоловіків 1971, 1976, 1982, 1985 років народження та жінка 1980 року народження. На даний час вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Все вилучене направлено на експертизу до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Кривому Розі вилучили 1,5 тонни нелегальних боєприпасів.