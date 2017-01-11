На Запоріжжі правоохоронці викрили схему заволодіння грошей клієнтів банку на понад 1 млн грн

Під час досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення ПАТ “УкрсоцБанк” у період з 2013 по 2015 роки заволоділа грошовими коштами клієнтів банку в сумі понад 1 млн грн. За фактом справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1,3,4 ст.191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах) ККУ.

Наразі процесуальним керівником жінці повідомлено про підозру за ч.ч.1,3,4 ст.191 КК України.

У зв’язку з тим, що підозрювана переховується від органів слідства та її місцезнаходження невідоме, останню оголошено в розшук.

За клопотанням прокурора судом надано дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.