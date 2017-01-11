В Запорожской области правоохранители разоблачили схему завладения деньгами клиентов банка более чем на 1 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Запорожской области прокуратура разоблачила преступную схему завладения денежными средствами клиентов банка на сумму более 1 млн грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Во время досудебного расследования установлено, что бывший начальник отделения ПАО "Укрсоцбанк" в период с 2013 по 2015 годы завладела денежными средствами клиентов банка в сумме более 1 млн грн. По факту события правоохранители открыли уголовное производство по ч.1,3,4 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в крупных размерах) УК.
Процессуальный руководитель сообщил женщине о подозрении по ч.ч.1,3,4 ст.191 УК Украины.
В связи с тем, что подозреваемая скрывается от органов следствия и ее местонахождение неизвестно, последнюю объявили в розыск.
По ходатайству прокурора судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемой с целью ее участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.