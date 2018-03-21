На Запоріжжі поліцейський насмерть збив пішохода: з'явилися нові подробиці ДТП

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Прокуратура Запорізької області проводить розслідування у кримінальному провадженні за фактом ДТП, яка сталася поблизу смт Михайлівка за участю офіцера поліції. Про це повідомила прес-служба обласної прокуратури, передає УНН

"Прокуратурою області проводиться розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 КК України за фактом резонансного ДТП, яке сталося учора ввечері поблизу смт Михайлівка Запорізької області за участю водія – тимчасово виконуючого обов’язки начальника одного зі структурних підрозділів Михайлівського ВП Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області", - йдеться в повідомленні.

Як було встановлено, водій - працівник поліції, який знаходився поза службою, - рухаючись автошляхом смт Михайлівка – с. Орлянське, скоїв наїзд на чоловіка віком 35-40 років. Його особа наразі встановлюється. Потерпілого госпіталізували до КУ "Михайлівська центральна районна лікарня", де він у цей же день помер від отриманих травм.

"Потерпілий, одягнений у темний одяг, з явними ознаками сп'яніння, йшов по проїзній частині дороги в попутному напрямку руху в бік с. Орлянське Василівського району Запорізької області", - уточнили в прокуратурі.

У водія згідно з висновком медичного огляду "ознак будь-якого сп’яніння не виявлено".

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, а також триває досудове розслідування.

Нагадаємо, підполковник поліції збив пішохода в районі Орлянка Запорізької області, у результаті чого постраждалий загинув.

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