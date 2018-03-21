На Запорожье полицейский насмерть сбил пешехода: появились новые подробности ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Прокуратура Запорожской области проводит расследование в уголовном производстве по факту ДТП, которое произошло вблизи пгт Михайловка с участием офицера полиции. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, передает УНН.
"Прокуратурой области проводится расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 286 УК Украины по факту резонансного ДТП, которое произошло вчера вечером вблизи пгт Михайловка Запорожской области с участием водителя - временно исполняющего обязанности начальника одного из структурных подразделений Михайловского ОП Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области", - говорится в сообщении.
Как было установлено, водитель - работник полиции, который находился вне службы, - двигаясь по автодороге пгт Михайловка - с. Орлянское, совершил наезд на мужчину в возрасте 35-40 лет. Его личность устанавливается. Пострадавшего госпитализировали в КУ "Михайловская центральная районная больница", где он в этот же день скончался от полученных травм.
"Потерпевший, одетый в темную одежду, с явными признаками опьянения, шел по проезжей части дороги в попутном направлении движения в сторону с. Орлянское Васильевского района Запорожской области", - уточнили в прокуратуре.
У водителя согласно заключению медицинского осмотра "признаков какого-либо опьянения не выявлено".
Проводятся первоочередные следственные действия, а также продолжается досудебное расследование.
Напомним, подполковник полиции сбил пешехода в районе Орлянка Запорожской области, в результате чего пострадавший погиб.