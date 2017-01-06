На Запоріжжі перекрили рух на одній з автодоріг
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов, у Запорізькій області повністю закрили рух на кількох ділянках однієї з трас. Про це повідомили у прес-службі Служби автодоріг України, передає УНН.
Так, закриття руху для всіх категорій транспорту стосується наступних ділянок автодороги Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя:
— Н-23 — Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 81+735 — км 104+000 — протяжністю 23 км;
— Н-23 — Кіровоград — Кривий Ріг — Запоріжжя, км 161+000 — км 247+830 — протяжністю 86 км.
Нагадаємо, перекрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ.