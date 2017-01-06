В Запорожье перекрыли движение на одной из автодорог
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий, в Запорожской области полностью закрыли движение на нескольких участках одной из трасс. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автодорог Украины, передает УНН.
Так, закрытие движения для всех категорий транспорта касается следующих участков автодороги Кировоград - Кривой Рог - Запорожье:
- Н-23 - Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 81 + 735 - км 104 + 000 - протяженностью 23 км;
- Н-23 - Кировоград - Кривой Рог - Запорожье, км 161 + 000 - км 247 + 830 - протяженностью 86 км.
Напомним, перекрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск .