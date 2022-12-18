На Запоріжжі окупанти введуть цілодобову комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На тимчасово захоплених територіях Запорізької області російські окупанти введуть цілодобову комендантську годину. Про це у фейсбуці повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину в населених пунктах на тимчасово зайнятій території Запорізької області", – ідеться у повідомленні.
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Як зазначив Генштаб, у населеному пункті Чернігівка обмеження введуть з 25 грудня, а у Бердянську – з 30 грудня до 3 січня 2023 року.
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