В Запорожской области оккупанты введут круглосуточный комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. На временно захваченных территориях Запорожской области российские оккупанты введут круглосуточный комендантский час. Об этом в фейсбуке сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметил Генштаб, в населенном пункте Черниговка ограничения введут с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря по 3 января 2023 года.
Напомним
Российские оккупанты закрыли въезд через блокпост "Василовка" в Запорожской области.