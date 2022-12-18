В Запорожской области оккупанты введут круглосуточный комендантский час

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"Командование оккупационных войск планирует ввести круглосуточный комендантский час в населенных пунктах на временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметил Генштаб, в населенном пункте Черниговка ограничения введут с 25 декабря, а в городе Бердянск – с 30 декабря по 3 января 2023 года.

Напомним

Российские оккупанты закрыли въезд через блокпост "Василовка" в Запорожской области.