На Запоріжжі окупанти втраили понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Запорізькій області понад 100 окупантів отримали поранення. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
Цитата
"15 грудня, в районах населених пунктів Токмак і Пологи, противник втратив понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.
Раніше
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 690 осіб, 2985 танків та сотень одиниць військової техніки.