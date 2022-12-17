На Запорожье оккупанты потеряли более 100 человек ранеными и склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Запорожской области более 100 оккупантов получили ранения. Об этом говорится в отчете Генштаба, передает УНН.
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“15 декабря, в районах населенных пунктов Токмак и Пологи, противник потерял более 100 человек ранеными и состав боеприпасов. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется”, — говорится в сообщении.
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По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пять районов сосредоточения личного состава, пункт управления и три состава боеприпасов захватчиков.
Ранее
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 97 690 человек, 2985 танков и сотен единиц военной техники.