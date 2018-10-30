На Запоріжжі неодноразово засудженого посадили за вбивство співкамерника

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Оріхівський районний суд Запорізької області виніс вирок засудженому громадянину за вбивство іншого засудженого у виправній колонії влітку 2017 року. Суд призначив остаточне покарання за сукупністю вироків у вигляді семи років шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Як стало відомо, чоловік, який до цього вже п'ять разів був судимий, відбував покарання у вигляді 7 років позбавлення волі у Оріхівській виправній колонії №88. У серпні 2017 року у приміщенні секції №2 відділення соціально-психологічної служби №9 у нього стався конфлікт з іншим засудженим. У результаті сварки чоловік наніс декілька ударів у тулуб іншого ув'язненного, внаслідок чого спричинив останньому тупу травму живота, яка ускладнилась гострою крововтратою. Від завданих травм потерпілий помер. На той час нападнику залишилося відбувати покарання 2 роки 7 місяців.

Також відомо, що конфлікт між ув'язненими виник через пошкодження підвіконня. Нападник доводив суду, що не мав намір вбивати потерпілого, а удари завдавав у якості самооборони.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді семи років позбавлення волі. Таким чином, за сукупністю вироків остаточне покарання склало сім років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за розбій, вбивство жінки та підпал її будинку раніше судимому чоловіку дали 12 років за ґратами.

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