Суд посадив на 12 років закоренілого вбивцю-рецидивіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За розбій, вбивство жінки та підпал її будинку 12 років за ґратами проведе раніше судимий чоловік. Про це повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, передає УНН.
“Вироком Апеляційного суду Дніпропетровської області чоловіку призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна”, — йдеться у повідомленні.
Як було встановлено, раніше неодноразово судимий громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проходячи повз домоволодіння своєї знайомої, вирішив попросити у неї гроші в борг. Натомість жінка йому відмовила та попросила покинути її будинок. Обурений відмовою чоловік вдарив потерпілу ногою по голові, від чого вона впала на підлогу, відшукав ніж та наніс два поранення — в шию та грудну клітину жінки, які виявилися смертельними.
Заволодівши речами господарки — трьома старими килимами, самоваром та мобільним телефоном — зловмисник підпалив будинок та зник.
Як зазначають у прокуратурі, вказані злочини були скоєні чоловіком в період іспитового строку.
У результаті Апеляційний суд Дніпропетровської області задовольнив апеляційну скаргу прокуратури області щодо призначення більш суворого покарання 28-річному чоловікові за скоєння ряду злочинів — умисного вбивства, розбою та умисного знищення майна шляхом підпалу (ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 та ч.2 ст.194 КК України).
Нагадаємо, раніше судимому 28-річному чоловіку, який зарізав 51-річну перехожу у Борисполі, загрожує довічне ув’язнення.