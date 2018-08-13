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Суд посадил 12 лет закоренелого убийцу-рецидивиста

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. За разбой, убийство женщины и поджог ее дома 12 лет за решеткой проведет ранее судимый мужчина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

Суд посадил 12 лет закоренелого убийцу-рецидивиста

“Приговором Апелляционного суда Днепропетровской области мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества”, — говорится в сообщении.

Как было установлено, ранее неоднократно судимый гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо домовладения своей знакомой, решил попросить у нее деньги в долг. Вместо этого женщина ему отказала и попросила покинуть ее дом. Возмущенный отказом мужчина ударил потерпевшую ногой по голове, от чего она упала на пол, нашел нож и нанес два ранения — в шею и грудную клетку женщины, которые оказались смертельными.

Завладев вещами хозяйки — тремя старыми коврами, самоваром и мобильным телефоном — злоумышленник поджег дом и скрылся.

Как отмечают в прокуратуре, указанные преступления были совершены мужчиной в период испытательного срока.

В результате Апелляционный суд Днепропетровской области удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры области о назначении более строгого наказания 28-летнему мужчине за совершение ряда преступлений — умышленного убийства, разбоя и умышленного уничтожения имущества путем поджога (ч.2 ст.115, ч.4 ст.187 и ч.2 ст.194 УК Украины).

Напомним, ранее судимому 28-летнему мужчине, который зарезал 51-летнюю прохожую в Борисполе, грозит пожизненное заключение.

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