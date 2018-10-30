На Запорожье неоднократно осужденного посадили за убийство сокамерника
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 октября. УНН. Ореховский районный суд Запорожской области вынес приговор осужденному гражданину за убийство другого осужденного в исправительной колонии летом 2017 года. Суд назначил окончательное наказание по совокупности приговоров в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений, передает УНН.
Как стало известно, мужчина, который до этого уже пять раз был судим, отбывал наказание в виде 7 лет лишения свободы в Ореховской исправительной колонии №88. В августе 2017 года в помещении секции №2 отделения социально-психологической службы №9 у него произошел конфликт с другим осужденным. В результате ссоры мужчина нанес несколько ударов в туловище другого заключенного, в результате чего нанес последнему тупую травму живота, которая осложнилась острой кровопотерей. От нанесенных травм пострадавший скончался. К тому времени нападавшему осталось отбывать наказание 2 года 7 месяцев.
Также известно, что конфликт между заключенными возник из-за повреждения подоконника. Нападавший доказывал суду, что не намеревался убивать потерпевшего, а удары наносил в качестве самообороны.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Таким образом, по совокупности приговоров окончательное наказание составило семь лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, за разбой, убийство женщины и поджог ее дома ранее судимому мужчине дали 12 лет за решеткой.