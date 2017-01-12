На Запоріжжі горіла квартира в багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу в одній з квартир багатоповерхівки у смт Степногірськ на Запоріжжі.
Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Запорізькій області.
О 12:25 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на шостому поверсі 9-поверхового житлового будинку на вулиці Молодіжній смт Степногірськ виникла пожежа.
Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що в одній з кімнат горять домашні речі та меблі. Через сильну задимленість довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі.
До ліквідації пожежі були залучені 8 рятувальників. Причина виникнення загорання наразі встановлюється.