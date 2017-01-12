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На Запорожье горела квартира в многоэтажке

На Запорожье горела квартира в многоэтажке

Киев • УНН

 • 6995 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в одной из квартир многоэтажки в пгт Степногорск в Запорожье.
Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Запорожской области.

В 12:25 к спасателям поступило сообщение о том, что на шестом этаже 9-этажного жилого дома на улице Молодежной пгт Степногорск возник пожар.

Пожарные, прибывшие по вызову установили, что в одной из комнат горят домашние вещи и мебель. Из-за сильной задымленности пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе.

К ликвидации пожара были привлечены 8 спасателей. Причина возникновения возгорания устанавливается.

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